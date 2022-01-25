اكتشاف بقايا مسرح رومانى فى سويسرا يعود للقرن الرابع الميلادى (صورة)

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "فيستى. رو" أن المسرح الرومانى القديم، تم اكتشافه أثناء بناء مرسى جديد على نهر الراين لنادى بازل للتجديف، حيث خلال عمليات الإنشاء اكتشف العمال جزءا من الجدار البيضوى الشكل يبلغ طوله حوالى 50 مترا وعرضه 40 مترا.

واكتشف علماء الآثار المسرح القديم خلال عمليات الحفر فى المكان بوابة كبيرة جنوب الساحة على جانبيها مداخل إضافية وبقايا مدخل آخر غرب الساحة بنى باستخدام كتل كبيرة من الحجر الرملى، وتم بناء المسرح لمشاهدة المصارعين وعملية صيد الحيوانات.

يذكر أن مدينة أوغوستا روريكا، أسست من قبل القنصل الرومانى لوسيوس موناتيوس بلانكوس حوالى عام 44 قبل الميلاد فى منطقة تابعة لقبيلة جاليك، وتعتبر أقدم مستوطنة رومانية على نهر الراين.

وازدهرت هذه المدينة فى القرن الثانى الميلادى، حيث بلغ عدد سكانها حوالى 20 ألف نسمة، كان معظمهم يمارسون التجارة.