- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "فيستى. رو" أن المسرح الرومانى القديم، تم اكتشافه أثناء بناء مرسى جديد على نهر الراين لنادى بازل للتجديف، حيث خلال عمليات الإنشاء اكتشف العمال جزءا من الجدار البيضوى الشكل يبلغ طوله حوالى 50 مترا وعرضه 40 مترا.
واكتشف علماء الآثار المسرح القديم خلال عمليات الحفر فى المكان بوابة كبيرة جنوب الساحة على جانبيها مداخل إضافية وبقايا مدخل آخر غرب الساحة بنى باستخدام كتل كبيرة من الحجر الرملى، وتم بناء المسرح لمشاهدة المصارعين وعملية صيد الحيوانات.
يذكر أن مدينة أوغوستا روريكا، أسست من قبل القنصل الرومانى لوسيوس موناتيوس بلانكوس حوالى عام 44 قبل الميلاد فى منطقة تابعة لقبيلة جاليك، وتعتبر أقدم مستوطنة رومانية على نهر الراين.
وازدهرت هذه المدينة فى القرن الثانى الميلادى، حيث بلغ عدد سكانها حوالى 20 ألف نسمة، كان معظمهم يمارسون التجارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتشاف بقايا مسرح رومانى فى سويسرا يعود للقرن الرابع الميلادى (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.