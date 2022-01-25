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أزمة تهدد أصحاب هواتف iPhone 13 (صور) 

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أحمد رمضان 2022-01-25 09:21 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "gsmarena" أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن وجود هذه المشكلة فى مناقشات تخص شركة أبل المصنعة للهاتف، وقالوا إن القاسم المشترك فى المشكلة يتمثل فى أن هواتفم هى "آيفون 13"، وليس أى أجهزة أخرى.

وكشف أحد الأشخاص أن نظام تحديد المواقع العالمى "جى بى إس" على هاتفه "آيفون 13" لم يكن دقيقا، وبعدها تحولت شاشة الهاتف إلى اللون الوردى.

وذكر مستخدم آخر أن البطارية كانت تعمل بشكل غير طبيعى، وظل الهاتف متجمدا قبل أن تتحول الشاشة إلى اللون الوردى.

هواتف iPhone 13

وفى موقع ريديت قال مستخدمان إنهما قاما باستبدال هواتفهما، بينما رفضت أبل طلبات استبدال أخرى، على اعتبار أنه لا يوجد مشكلة فى الأجهزة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه شركة آبل الأمريكية فى طرح هواتفها iPhone 13 وتسليم بعضها للمستخدمين، ما زاد من عدد الشكاوى من الهواتف. 

وبحسب موقع "Tom's Guide" فإن هناك عدد من المشكلات قد واجهت مستخدمى هواتف iPhone 13 منها ما وعدت آبل بتصليحه من خلال عدد من التحديثات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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