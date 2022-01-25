فنانة وسط الثلوج بالمايوه (فيديو وصور) 

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وعلقت بيلين عقيل، على الفيديو قائلة: "التحدى الذى كنت أرغب فى القيام به لفترة طويلة"، وسط تفاعل وحماس عدد كبير من رواد السوشيال ميديا معها بعد قيامها بهذا التحدى الكبير -حسب وصفهم.
بيلين عقيل، هى ممثلة ومغنية تركية ولدت فى 17 أبريل 1986، اشتهرت بشخصية "إيزابيل" فى "بربروس" وبشخصية "بهار" فى مسلسل "قطاع الطرق".
كما اشتهرت فى دورها فى مسلسل "الشوارع الخلفية"، ومن أشهر أعمالها المسلسل التلفزيونى "قانون الذئاب"، و"لعبة الصمت" حيث ظهرت بشخصية نيسان.
درة فى أحدث جلسة تصوير وسط الثلوج (صور)
كما شاركت فى مشاريع أخرى مثل "التفاحة الحمراء" بدور زينب، ومسلسل "ما المناسبة"، ومسلسل "الدائرة".
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