لايف ستايل

فنانة وسط الثلوج بالمايوه (فيديو وصور) 

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أحمد رمضان 2022-01-25 11:34 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أعلنت الممثلة التركية الشهيرة بيلين عقيل، خضوعها لتحدى كبير أمام جمهورها، وذلك بعد ظهورها فى مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" بالمايوه وسط الثلوج. 

وعلقت بيلين عقيل، على الفيديو قائلة: "التحدى الذى كنت أرغب فى القيام به لفترة طويلة"، وسط تفاعل وحماس عدد كبير من رواد السوشيال ميديا معها بعد قيامها بهذا التحدى الكبير -حسب وصفهم. 


بيلين عقيل، هى ممثلة ومغنية تركية ولدت فى 17 أبريل 1986، اشتهرت بشخصية "إيزابيل" فى "بربروس" وبشخصية "بهار" فى مسلسل "قطاع الطرق".

بيلين عقيل

كما اشتهرت فى دورها فى مسلسل "الشوارع الخلفية"، ومن أشهر أعمالها المسلسل التلفزيونى "قانون الذئاب"، و"لعبة الصمت" حيث ظهرت بشخصية نيسان.

بيلين عقيل
بيلين عقيل

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كما شاركت فى مشاريع أخرى مثل "التفاحة الحمراء" بدور زينب، ومسلسل "ما المناسبة"، ومسلسل "الدائرة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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