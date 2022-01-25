عالم مصرى فى ناسا: تلسكوب «جيمس ويب» يعرفنا أسرار الكون لأول مرة (فيديو)

وقال الأعسر، خلال مداخلة عبر "سكايب" من أمريكا، إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة "CBC"، أن دراسة الكويكبات تساهم فى التعرف على الكون، وأن إرسال مركبة الفضاء أفضل من الدخول فى باطن الأرض للتعرف على تاريخ كوكب الأرض، حيث أن تكلفة الأولى أكبر من الثانية.
كما شدد العالم المصرى على أهمية الاستعانة بالذكاء الاصطناعى بالمركبات الفضائية، بدلًا من التحكم فيها يدويًا عن طريق العلماء والخبراء فى الأرض، وذلك لأن الذكاء الاصطناعى يُمكن المركبات الفضائية من اكتشاف الكويكبات والكواكب بشكل أكبر على عكس التحكم فى المركبات من الأرض.
لفت إلى أن القسم الذى يعمل به فى ناسا يستهدف دراسة كويكب مستهدف ليس حوله صخور ومن خلاله سيمكن للعلماء معرفة كيفية نشأة نواة كوكب الأرض، وكيفية تكوينها.
الجدير بالذكر، أن "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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