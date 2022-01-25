«الأربعينية».. تقسيمة برد الشتاء عند المصريين القدماء 

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جدة - نرمين السيد - الأمر الذى جعل البعض يؤكد أن تلك الأجواء ربما تحدث لأول مرة فى مصر، وأننا نشعر بقسوة موجة الصقيع بهذه الدرجة، فضلا عن تكون الثلوج على مدينة سانت كاترين، ومرتفعات وسط سيناء.
ونشرت صفحة باسم المجلس الأعلى للآثار على موقع "فيسبوك" بأن شهر يناير من كل عام يعرف المعنى الحقيقى لبرد الشتاء، حيث أطلق المصريون القدماء على هذه الفترة "الأربعينية" وهى 40 ليلة من 25 ديسمبر لـ 2 فبراير، مقسمة إلى 20 ليلة بيضاء و20 ليلة سوداء.
أما الـ20 ليلة البيضاء فمقسمة إلى 10 ليالى "كوالح" من 25 ديسمبر إلى 3 يناير، و10 ليالى طوالح من 4 يناير لـ13 يناير، أما الـ 20 ليلة السوداء فمقسمة إلى 10 ليالى "موالح" من 14 يناير لـ23 يناير، والصوالح من 24 يناير لـ 2 فبراير.
وبعد ذلك يأتى 10 ليالى اسمها "العزازة" من 2 فبراير لـ 11 فبراير ينقلب فيها الحال ما بين البرد والدفء، وبعدها 3 ليالى اسمها "قرة" برد قارص، وآخرها 14 فبراير ثم ينتهى موسم البرد تماما.
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