جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" قصة جبل النار. ورغم ذلك لم تتأثر النيران بهبوب الرياح وهطول الأمطار وتساقط الثلوج، وتبين أن الغاز الطبيعى الوفير فى أذربيجان كلمة السر فى الظاهرة، حيث يتسرب إلى سطح الجبل ويفتن زوار أذربيجان عبر آلاف السنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكاية أرض النار و4 آلاف عام من الاشتعال (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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