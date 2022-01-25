الكشف عن أنحف تلفزيون فى العالم.. السمك 3.9 ملم ودقة 8K

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الصينية أن التلفزيون الذكى الجديد يأتى بشاشة قياس 85 بوصة وبدقة وضوح 8K، كما أنه يشتمل على أكثر من 2000 منطقة تعتيم محلى.
ويمتاز التلفزيون الذكى الجديد بنسبة تباين فائقة تبلغ 2.000.000.1، مع دعم تقنية Dolby Vision HDR.
ولم تفصح الشركة عن المزيد من التفاصيل التقنية أو موعد طرح وأسعار التلفزيون الذكى الجديد.
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