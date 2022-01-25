فولكس فاجن وبوش تتعاونان لتطوير برنامج القيادة الآلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركتا "فولكس فاجن" و"بوش" الألمانيتان للسيارات عن تشكيل شراكة بينهما لتطوير برنامج للقيادة الآلية لاستخدامها فى سيارات الركاب التابعة لشركة فولكس فاجن، لتنضم إلى سباق السيارات ذاتية القيادة الذى تترأسه شركة "تسلا".





وأوضحت الشركتان - فى بيان مشترك اليوم الثلاثاء - أنَّ البرنامج الذى يسمى "القيادة الذاتية المستوى 2" - يشمل تمكين قيادة السيارة بدون استخدام اليدين فى المدن والمناطق الريفية وعلى الطريق السريع، بالإضافة إلى نظام "المستوى 3" الذى يتولى جميع وظائف القيادة على الطريق السريع. وبحسب البيان، سيتم تثبيت "المستوى 2" من القيادة فى سيارات فولكس فاجن فى عام 2023. وقامت كل من فولكس فاجن وبوش بتجميع أقسام البرامج الخاصة بهما داخليًا فى وحدات فردية، فى محاولة لتعزيز عروضهما فى مواجهة المنافسة من شركتى تسلا وألفابيت، التى تغامر بشكل متزايد فى قطاع السيارات.

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