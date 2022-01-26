دبى الوجهة السياحية الأعلى تقييما فى 2022.. وظهور الغردقة فى القائمة

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع "تريب أدفايسور" الرائد بمجال السياحة والسفر، عن قائمته للمدن الفائزة فى جوائز Travellers' Choice Awards لعام 2022، والجائزة يعلن من خلالها الموقع عن الوجهات السياحية الأعلى تقييما فى العالم، ومن بين كبرى المدن، وذلك وفق جودة تقييم عملاء شركة "تريب أدفايسور" للخدمات التى تقدمها هذه الوجهات للسياح من استضافة ومطاعم على مدار 12 شهرا ما بين نوفمبر 2020 وحتى أكتوبر 2021.

والمدينة صاحبة أعلى تقييم على مستوى قارة أوروبا، كانت العاصمة الإنجليزية لندن، والتى احتلت أيضا المركز الثانى على مستوى العالم بعد دبى.

وضمن قائمة الخمس الأوائل بعد لندن ودبى، جاءت مدينة "كانكون" فى المكسيك فى المركز الثالث، ثم مدينة "بالى" فى إندونيسيا" فى المركز الرابع، وفى المركز الخامس، جاءت جزيرة كريت اليونانية، وفى المركز السادس، جاءت العاصمة الإيطالية روما، ثم مدينة كابو سان لوكاس المكسيكية فى المركز السابع، وفى المركز الثامن مدينة إسطنبول التركية، وفى المركز التاسع العاصمة الفرنسية باريس، وفى المركز العاشر الغردقة المصرية.

فى حين احتلت المرتبة الأولى كأعلى وجهة سياحية فى الولايات المتحدة مدينة لاس فيجاس، والتى جاءت بالمركز الـ 25 على مستوى العالم، بحسب التقييمات.