النهارده اليوم العالمى للجمارك.. اعرف كل تفاصيله

جدة - نرمين السيد - ويوافق هذا التاريخ إنشاء المنظمة العالمية للجمارك، حيث يتم تسليط الضوء على ظروف العمل والتحديات التى يواجهها موظفو الجمارك فى وظائفهم حول العالم.

وتم إنشاء منظمات الجمارك العالمية فى عام 1952، للحصول على فعالية وكفاءة إدارة الجمارك الموجودة فى جميع أنحاء العالم.

اليوم العالمي للجمارك

وتم الاحتفال بـ اليوم العالمى للجمارك اليوم العالمي للجمارك في 26 يناير منذ 1952، عندما عقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس التعاون الجمركى "CCC" في بروكسل، فى بلجيكا.

وقد حضرت هذه الدورة 17 دولة أوروبية.. وفي عام 1994، تم تغيير اسم CCC إلى منظمة الجمارك العالمية "WCO" واليوم أصبحت المنظمات الجمركية مؤلفة من 182 دولة أعضاء في منظمة الجمارك العالمية.

يوم الجمارك العالمي

وتُعرف منظمة الجمارك العالمية بـ اسم "منظمات الجمارك العالمية"، وتضم 177 عضوًا مخصصًا للإدارة، يشاركون فى الحصول على معلومات تفصيلية حول المسائل الجمركية.

ويكرس اليوم العالمى للجمارك دور مسؤولى ووكالات الجمارك فى الحفاظ على أمن الحدود.