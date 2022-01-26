Lenovo Legion Y90.. تسريبات تكشف مزايا هاتف لينوفو الجديد

جدة - نرمين السيد - وأفادت التسريبات بأن عملاق التكنولوجيا والحواسيب الصينية، زودت هاتفها الجديد الذى أطلقت عليه اسم "Lenovo Legion Y90"، بشاشة "Samsung E4 AMOLED"، دقة عرض عالية جدا، ويبلغ حجمها 6.92 بوصة، وترددها 144 هيرتز.

واستنادًا إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تكون شاشة Lenovo Legion Y90 الجديد، من أفضل شاشات، من حيث سرعة الأداء والتعامل مع ملفات الفيديو والألعاب الحديثة.

Lenovo Legion Y90

يأتى الهاتف بذاكرة وصول عشوائى "رام" غير مسبوقة مقارنة بغيره من الهواتف الذكية الحديثة، حيث من المتوقع أن تصل سعتها إلى 22 جيجابايت.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين الأساسية، أشارت التسريبات إلى أن جهاز Lenovo Legion Y90 سيتوفر بإصدارين أحدهما تبلغ سعة تخزينه 512 جيجا بايت، والآخر 128 جيجا بايت.

مواصفات Lenovo Legion Y90

ينبض بداخل الهاتف معالج Snapdragon 8 Gen 1 من "كوالكوم"، وشرائح مودم متطورة تجعله قادرًا على العمل بسرعة مهولة، إضافة إلى بيانات شبكات الواى فاى الحديثة وشبكات الجيل الخامس "5G".

الكاميرا الأمامية للهاتف ستكون من بين الأفضل بالنسبة لمثيلاتها فى الهواتف الذكية حيث ستبلغ دقتها 44 ميجابيكسل، فيما ستبلغ دقة العدسة الخاصة بـ الكاميرا الخلفية، 180 ميجابيكسل.