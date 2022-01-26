ماريجوانا منزلية فى تايلاند.. بقرار من الحكومة

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن وزير الصحة، أنوتين تشارنفيراكول، قوله إنه بموجب القانون الجديد، يمكن للمواطنين زراعة النبات فى المنزل بعد إخطار حكومتهم المحلية، لكن لا يمكن استخدام الماريجوانا لأغراض تجارية دون مزيد من التراخيص.

وأشارت القناة إلى ضرورة نشر القانون فى الجريدة الرسمية للبلاد "رويال جازيت"، ومرور 120 يومًا قبل أن يصبح نبات الماريجوانا المنزلى قانونيًا.

وفى الوقت نفسه، ستقدم وزارة الصحة هذا الأسبوع إلى البرلمان مشروع قانون منفصل يقدم تفاصيل حول الاستخدام القانونى الماريجوانا، بما يشمل إنتاجه واستخدامه التجارى وإرشادات حول الاستخدام الترفيهى للنبات، الذى يجب استخدام الماريجوانا المزروع محليا للأغراض الطبية مثل الطب التقليدى والأغذية والأدوية، كما سيكون هناك عمليات تفتيش عشوائية.

وتعتبر تايلاند أول دولة فى جنوب شرق آسيا تضفى الشرعية على الماريجوانا فى عام 2018 للاستخدام الطبى والبحث.

ويعاقب مشروع القانون زراعة الماريجوانا دون إخطار الحكومة بغرامة تصل إلى 20 ألف بات، أى ما يعادل 605 دولارات أمريكية، ويفرض غرامة تصل إلى 300 ألف بات أو ثلاث سنوات فى السجن أو كليهما لبيعه بدون ترخيص.

وتعد تلك الخطوة هى الأحدث فى خطة تايلاند للترويج للماريجوانا كمحصول نقدى، وهى الدولة التى يعمل حوالى ثلث القوى العاملة فيها فى الزراعة، وفقا للبنك الدولى.