الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وأفاد مركز "جيوتشيوان" - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء - بأن القمر الصناعى مجهز برادار ذو فتحة اصطناعية L-band؛ لرصد البيئة الجيولوجية والانهيارات الأرضية والزلازل، مضيفا أن هذه المهمة تمثل الرحلة الـ407 لصواريخ لونغ مارش الحاملة.

من جهتها، ذكرت هيئة الفضاء الوطنية الصينية، أن L-SAR 01 الصينية مجموعة مكونة من قمرين صناعيين (L-SAR 01A و L-SAR 01B) تم تصميمهما لوضعهما فى مدار على ارتفاع 600 كيلومتر.

وأشارت الهيئة إلى أن مشروع القمر الصناعى L-SAR، الذى يتميز بتغطية واسعة ودقة مكانية عالية، سيساعد فى تقليل اعتماد الصين على البيانات الأجنبية فى مجالات مثل الجيولوجيا ومراقبة الزلازل ودعم الطوارئ.