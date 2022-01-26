الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وأفاد مركز "جيوتشيوان" - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الأربعاء - بأن القمر الصناعى مجهز برادار ذو فتحة اصطناعية L-band؛ لرصد البيئة الجيولوجية والانهيارات الأرضية والزلازل، مضيفا أن هذه المهمة تمثل الرحلة الـ407 لصواريخ لونغ مارش الحاملة.
من جهتها، ذكرت هيئة الفضاء الوطنية الصينية، أن L-SAR 01 الصينية مجموعة مكونة من قمرين صناعيين (L-SAR 01A و L-SAR 01B) تم تصميمهما لوضعهما فى مدار على ارتفاع 600 كيلومتر.
وأشارت الهيئة إلى أن مشروع القمر الصناعى L-SAR، الذى يتميز بتغطية واسعة ودقة مكانية عالية، سيساعد فى تقليل اعتماد الصين على البيانات الأجنبية فى مجالات مثل الجيولوجيا ومراقبة الزلازل ودعم الطوارئ.
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