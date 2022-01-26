جدة - نرمين السيد - أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التابعة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، تقريرا بعدد الأبحاث المنشورة فى 2021، وأهم الجامعات نشرا للأبحاث.





وتم نشر 38,664 بحث دولى عام 2021 للباحثين المصريين فى الجامعات والمراكز البحثية بمعدل زيادة قدرها 21.1% عن عام 2020. وجاءت جامعة القاهرة فى المرتبة الأولى فى عدد الأبحاث المنشورة بعدد 6,514 بحث دولى، وبنسبة 16.8% من إجمالى الأبحاث المنشورة. ثم جاءت فى المركز الثانى جامعة عين شمس بإجمالى 3,619 بحث دولى، ثم جامعة المنصورة بـ3,385 بحث دولى، ثم جامعة الزقازيق بـ3,129 بحث دولى. يذكر أن مؤشر البحث العلمى الشهرى، هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر البحث العلمى: جامعة القاهرة الأولى فى عدد الأبحاث المنشورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.