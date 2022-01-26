بيتكوين يسبب مشاكل لحكومة السلفادور

جدة - نرمين السيد - وقال صندوق النقد، خلال بيان له فى أعقاب مشاورات سنوية مع السلفادور، إن أعضاء المجلس التنفيذى حثوا السلطات على تضييق نطاق قانون بيتكوين بإلغاء وضع العملة القانونية الذى أضفته على بيتكوين.

وأضاف الصندوق أن بعض أعضاء المجلس لديهم أيضا بواعث قلق بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار السلفادور المتوقع لسندات مرتبطة ببيتكوين.

وفى سياق متصل، واصلت العملات الرقمية المشفرة تراجعها، لتنخفض قيمة البيتكوين أهم وأكبر هذه العملات إلى أقل مستوياتها منذ ستة أشهر.

وفقدت البيتكوين حوالى 6.6% من قيمتها اليوم لتصل إلى أقل من 34 ألف دولار للوحدة الواحدة، ويستمر تراجعها لليوم السادس على التوالى.

وتراجع سعر العملة الأقل انتشارا إيثر بنسبة 7.6% إلى 2201 دولار للوحدة الواحدة وهو أقل مستوى له منذ يوليو الماضى.

وكما تراجع سعر العملة إس.أو.إل التابعة لمنصة سولانا بنسبة 19% والعملة أيه.دى.أيه التابعة لمنصة كاردانو بنسبة 13% بحسب بيانات موقع كوين جيكو المتخصص فى متابعة أسواق العملات الرقمية.

وفقدت البيتكوين نحو 50% من قيمتها منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فى نوفمبر الماضى عندما سجلت أكثر من 64 ألف دولار للعملة الواحدة.