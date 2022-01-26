«الفضاء المصرية» تستضيف رؤساء وممثلى وكالات الفضاء الإفريقية

وقال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى للوكالة، فى تصريح له اليوم، إنه يشارك فى اللقاء رؤساء وممثلى وكالات الفضاء للدول الإفريقية الخمس وهى "غانا، نيجيريا، كينيا، السودان، أوغندا" وأيضا متدربين من دول الاتحاد الإفريقى، بهدف بناء القدرات الأفريقية التى تمكن الوكالات من تصنيع أنظمة مماثلة ومحاكية فى بلادهم.
وأضاف أن ما يميز هذا اللقاء على وجه الخصوص عن غيره، أنه يركز على الجانب العملى بصورة كبيرة فى سابقة لم تحدث من قبل على مستوى القارة الافريقية، وبإمكانيات ودعم كبير توفره وكالة الفضاء المصرية للضيوف الأفارقة.
وأكد أن ذلك يأتى فى إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تدعيم العلاقات الأفريقية من خلال توفير الفرصة لعقد اتفاق فى مجال تكنولوجيا الفضاء وتشمل التخصصات الهندسية "الاتصالات والبرمجيات والميكانيكا والاختبارات والتجميع والتخصصات الأخرى بالقمر الصناعى".
وأوضح أن التدريب السابق كان تحت إطار قمر التنمية الإفريقى، والذى تم الإعلان عنه من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عام 2019، حيث تم الاتفاق على بداية المشروع بتوفير وكالة الفضاء المصرية لتدريب نظرى وعملى للفرق من تلك الدول.
وأضاف أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى كان قد أعلن، أنه سيتم فى مصر البدء فى برنامج تدريبى وبناء قدرات لـ 18 باحثا إفريقيا شابا فى مجالات فضائية مختلفة، مؤكدا أن بناء شراكة قوية وعادلة فى مجال الفضاء سيكون مفيدا لجميع الأطراف وسيساعد على استقرار الدول الإفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة لجميع سكان القارة.
وقال القوصى إن مصر تولى أهمية كبرى لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة فى مجال الأنشطة الفضائية وخاصة لمواجهة تحديات تأثيرات تغير المناخ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019 التزامنا بهذا التعاون.
وأضاف أننا اعتمدنا الكثير من الإجراءات فى المراحل الأولى والنهائية لبناء بنية تحتية فضائية صلبة فى المدارس والجامعات ولتشجيع البحث العلمى فى مصر.
يذكر أن وكالة الفضاء المصرية كانت قد استضافت الاجتماع الافتتاحى لمشروع قمر التنمية الأفريقى فى نوفمبر ٢٠١٩ بالقاهرة مستضيفة رؤساء تلك الدول لتوقيع اتفاقية إعلان المشاركة بالمشروع بين تلك الدول.
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