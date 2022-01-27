مارك زوكربيرج عاجز عن إنقاذ عملة فيسبوك المشفرة من الانهيار

جدة - نرمين السيد - يواجه مشروع العملة المشفرة، الذى أطلقه مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، خطر الانهيار بعد أكثر من عامين من الإعلان عنها لأول مرة، فيما يقف رئيس شركة ميتا مكتوب الأيدى وعاجزا عن إنقاذ مشروعه الضخم.





وكشفت فيسبوك فى عام 2019 لأول مرة عن فكرة عملتها الرقمية المستقرة التى تهدف إلى إحداث ثورة فى الخدمات المالية العالمية، وتمكنت من إطلاق المشروع بالتعاون مع العشرات من الشركات الأخرى، إلا أن ضغوط الكونجرس عليه تسبب فى انهياره، حيث لم يكن الاتحاد كافيا لحماية المشروع من التدقيق التنظيمى العالمى، وبعد استدعاء زوكربيرج للإدلاء بشهادته، تخلى بعض الشركاء عن المشروع وغيروا اسمه إلى Diem.

وتدعم جمعية Diem، وهى مبادرة للعملات المشفرة كانت تعرف سابقا باسم Libra، شركة ميتا المالكة لشركة فيسبوك، بدراسة بيع أصولها كوسيلة لإعادة رأس المال إلى أعضائها من المستثمرين، وتجرى Diem مناقشات مع المصرفيين الاستثماريين حول بيع ملكيتها الفكرية، وترغب بالعثور على مكان عمل جديد للمهندسين الذين طوروا التكنولوجيا، كما تريد استرجاع أى قيمة متبقية فى مشروع العملة.

وتراجعت طموحات Diem وترك مؤسسها، ديفيد ماركوس، شركة ميتا فى العام الماضى. وأبرمت الجمعية اتفاقا مع شركة Silvergate Capital لإصدار Diem. ولكن المقاومة من مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى وجهت لهذه الجهود ضربة قاضية.

وقالت جمعية Diem فى شهر مايو إن إحدى الشركات التابعة لشركة Silvergate Capital كانت من المقرر أن تكون المصدر لعملة Diem USD المستقرة، وهى نوع من العملات المشفرة المرتبطة بالدولار الأمريكى التى تستخدم عادة لشراء وبيع العملات المشفرة الأخرى.