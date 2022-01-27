سلِّى نفسك وأنت سايق.. تصميم شاشة ذكية لـ السيارات القديمة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "إنجادجيت" المختص بالأخبار التقنية، تقدم مؤسسة "كار آند درايفر"، شاشة ذكية أطلقت عليها اسم "Intellidash"، يمكن عن طريقها إضافة أنظمة "أندرويد أوتو" و"كار بلاى" للسيارات القديمة، وتحقيق أقصى استفادة من جميع خدماتها.
وقال الموقع أن "كار آند درايفر" طرحت إصدارين من الشاشة، أولهما Intellidash التقليدى الذى يستخدم عن طريق توصيل الشاشة سلكيا بالهاتف الذكى ليتمكن المستخدم من تشغيلها أثناء القيادة.
شاشة ذكية للسيارات القديمة
وعن الأصدار الثانى فهو أكثر تطورًا، واسمه Intellidash Pro، حيث لا حاجة لأ لتوصيل الشاشة بالهاتف الذكى مع هذا الإصدار، ويمكن التحكم به لاسكليا.
وأطلقت المؤسسة الأمريكية الشاشة بحجم سبع بوصات، كما أنها تأتى بعدة مميزات عبر أنظمة "أندرويد أوتو" و"كار بلاى"، مثل خاصية خرائط GPS، والبلوتوث، والمايكروفون المكبر للمكالمات الهاتفية و الاتصال براديو Sirius XM عبر القمر الصناعى، فضلا عن وصلات يو إس بى.
تم طرح الشاشة للبيع عبر منصات بيع إلكترونية بقيمة سوقية تبدأ من 400 دولار.
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