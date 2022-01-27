جدة - نرمين السيد - أمضى عامل بريطانى حوالى 70 عاما فى نفس الشركة دون الحصول على يوم إجازة واحد.، حيث بدأ بريان كورلى (82 عاما) العمل فى مصنع أحذية كلاركس الأصلى فى عام 1953 عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما فقط، وعندما تم تحويل المبنى إلى مركز تسوق، أعيد تدريبه للعمل فى خدمات العملاء.





الموظف المتفانى ليس لديه أى نية للتقاعد قريبا، وواصل كورلى العمل لدى كلاركس حتى ثمانينيات القرن الماضى عندما كان فى منتصف الخمسينيات من عمره، وتم إغلاق المصنع الأصلى فى النهاية وتمت إعادة تطويره ليصبح منفذ التسوق المتميز Clarks Village. وبدأ كورلى العمل فى مركز التسوق عندما تم افتتاحه فى عام 1993، بحسب صحيفة ميرور البريطانية. ويقول كورلى: "أبذل قصارى جهدى لمساعدة الناس. أفعل كل ما فى وسعى لتقديم خدمة جيدة لهم ومعاملتهم باحترام، لقد توقف العمل لبعض الوقت فى حالة الإغلاق ولم يعجبنى ذلك على الإطلاق، أحب متابعة العمل هنا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموظف المتفانى.. 70 عاما يعمل فى نفس الشركة دون يوم إجازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.