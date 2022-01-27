أغنى طفل فى إفريقيا.. عنده أسطول سيارات وقصور ولسه معداش 9 سنين (صور)

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جدة - نرمين السيد - ولفتت الصحيفة إلى أن أغنى طفل فى إفريقيا محمد أوال مصطفى، البالغ من العمر 9 سنوات والملقب بـ "مومفا جونيور"، يقيم فى نيجيريا، وهو ابن المليونير الإسماعيلى مصطفى الذى يحمل أيضًا اسم مومفا على إنستجرام وهو صاحب سلسلة مطاعم فاخرة.
وأشارت صحيفة ديلى ستارز إلى أن الأب المليونير حقق ثروته المذهلة من خلال كونه الرئيس التنفيذى لشركة مومفا بوريا دى تشينج، لاغوس آيلاند.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن والد أغنى طفل فى إفريقيا المليونير الإسماعيلى مصطفى اعتاد التباهى بسياراته الخارقة وطائراته الخاصة والقصور الفاخرة التى يمتلكها فى عدد من مدن ومناطق العالم ومنها دبى.
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