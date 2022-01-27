فيل يقتل سائحا سعوديا فى حديقة مفتوحة بأوغندا (صورة)

جدة - نرمين السيد - كما هاجم الفيل أصدقاء الراحل، بعدما كانوا يستقلون سيارة رحلات لتفقد الحديقة العامة. وأعلن مسؤول فى هيئة الحياة البرية فى أوغندا أن الشرطة فتحت تحقيقا فى مقتل السائح السعودى، مبينة أنها ستراجع بروتوكولات السلامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. بدأت تفاصيل الواقعة بقيام شخص سعودى بالنزول من السيارة التى كانت تستقله خلال رحلته هو وأصدقائه فى الحديقة العامة المفتوحة، للترويح عن أنفسهم بضع دقائق، فهاجمه الفيل دهسا وهاجم أصدقائه الثلاثة والذين فروا بعيدا.

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