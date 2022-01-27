تسبب الوفاة.. الجزائر تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة (صور)

جدة - نرمين السيد - وحذرت المديرية الجميع من تناول هذه السمكة، ونشرت بيانا على صفحتها بموقع "فيسبوك" قالت فيه: "فى إطار المحافظة على صحة مستهلكى الأسماك وبعد ظهور سمكة الأرنب السامة بسواحل ولاية الطارف خلال عملية صيد بحرى، قامت مصالح مديرية الصيد البحرى وتربية المائيات باتخاذ الإجراءات اللازمة منها التعريف بخطورتها على صحة المستهلك بغرض تفاديها".

وأضافت المديرية فى بيانها: "جرى تسليم الأسماك للمركز القومى لبحوث وتطوير المصائد والاستزراع المائى، لتحديد المواصفات العلمية لهذه السمكة".

واختتم البيان بالتشديد على ممارسى مهنة الصيد البحرى، للإبلاغ عند اصطياد هذا النوع من الأسماك.

يذكر أن سمكة الأرنب السامة تسبب الوفاة لكثرة السموم المتواجدة بداخلها، وتعيش سمكة الأرنب فى البحرين الأحمر والمتوسط فى قاع البر، وأطلق عليها هذا الاسم لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب، وتملك غددا عالية السمية تشكل خطرا على حياة من يتناولها.