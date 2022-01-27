تحذير للنساء من صور كيم كاردشيان على السوشيال.. مدمرة

جدة - نرمين السيد - نشرت صحيفة نيويورك بوست، تقريرا عن دراسة أجرتها جامعة يورك فى تورنتو الكندية، توضح أن صور نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان تسبب المزيد من عدم الرضا عن جسد الكثير من الفتيات والنساء.





واعتمدت الدراسة على كيم كاردشيان وشقيقتها كايلى جينر، كمؤثرين يساهمان فى استياء النساء من أجسادهن بسبب صورهما عبر الإنترنت وصفحات السوشيال ميديا. أجريت الدراسة على 402 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عاما من مستخدمى تطبيق "إنستجرام"، ووجدت الدراسة أن الجسم النحيف المثالى فى الواقع تسبب فى "المزيد من عدم الرضا عن الوزن والمظهر". ووفقا للدراسة، فإن الكمال فى المظهر، مثل محاولة الوصول إلى جسد كارداشيان بشكل غير صحى، يمكن أن يتسبب فى اضطراب الأكل وسلوكيات غير صحية للتحكم فى الوزن وتدنى احترام الذات والقلق الاجتماعى.

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