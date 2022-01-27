الطقس فى موقعك.. خريطة الأمطار والثلوج

جدة - نرمين السيد - وأخفت شركة آبل الميزات المخصصة بتطبيق "الطقس" داخل هواتفها، فى حين تقدم تطبيقات الشركة الأخرى الإخطارات عند تغير حالة المناخ بشكل يومى، وفقا لما أفادت به صحيفة "الصن" البريطانية.

وطورت آبل تطبيق الطقس "iPhone Weather"، حيث أصبح بإمكانه حاليا عرض أحوال الطقس الحالية بشكل يومى، إلى جانب توقعات بحالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

طريقة الوصول وتمكين تنبيهات الطقس

الخطوة الأولى: يحتاج تطبيق الطقس "iPhone Weather"، إلى إذن الوصول إلى موقع المستخدم، ويمكنك ذلك من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات Settings على هاتفك، ثم الخصوصية Privacy، وتعيين خدمات الموقع Location Services لتطبيق الطقس إلى دائما Always.

الخطوة الثانية: تقترح آبل تشغيل خاصية "الموقع الدقيق Precise Location" للحصول على تنبيهات أكثر دقة للطقس حتى أثناء السفر.

الطقس فى موقعك

الخطوة الثالثة: يمكن تلقى إشعارات الطقس، من خلال النقر على أيقونة القائمة أسفل اليمين ليظهر خيار الإشعارات ضمن المزيد فى أعلى اليسار، وسيبدأ التطبيق بعد ذلك بعرض الإشعارات عند هطول المطر أو الثلج.

طريقة أخرى

للحصول على هذه الميزة، ستحتاج أولا إلى التأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار لأبل على آيفون، وهو "أى أو إس 15".

وبعد ذلك، توجه إلى الإعدادات، وانقر على خيار "عام"، ثم تحديث البرنامج، وتأكد من عدم وجود أى شيء تحتاج إلى تثبيته.

بعدها قم بتشغيل تطبيق الطقس، الموجود على جهاز آيفون الخاص بك بشكل افتراضى.

الطقس فى موقعك

وتطبيق الطقس أزرق اللون مع صورة للشمس تطل من خلف سحابة، ثم انتقل إلى التطبيق واضغط على أيقونة الخريطة فى الزاوية اليسرى السفلية، ثم اضغط على المربعات الثلاثة المكدسة فوق بعضها البعض فى أعلى اليمين.

وقبل ذلك، اختر خيار (Precipitation) أى الهطول والترسب، وبذلك ستكون قادرا على رؤية توقعات متغيرة للثلج والمطر أثناء تحركها حولك.