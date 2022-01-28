جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف أبرز ما يدور من حكايات حول هذا الرجل: ففى القرن الـ 18 زعم اكتشافه مسحوقا للخلود، حيث كان يؤكد أمام الناس أنه يبلغ من العمر 2000 عام، كما وصفه الفيلسوف الفرنسى الشهير فولتير بأنه "رجل لن يموت أبدا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف- الكونت سان جيرمان .. حكاية الرجل الذى لا يموت أبدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.