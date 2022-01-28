Turing تدشن مجتمعا عالميا لدعم التطوير المهنى لمطورى البرمجيات

جدة - نرمين السيد - أعلنت منصة Turing، وهى منصة دولية تعمل بالذكاء الاصطناعى وتوفر لمطورى البرمجيات فرص عمل ممتازة وطويلة الأمد وعن بعد فى الشركات الأمريكية، عن تدشين Turing Community، وهى منصة لمجتمع مطورى البرمجيات أنشئت بغرض تطوير العاملين فى هذا المجال مهنيا.





ووفقا لإحدى الدراسات التى أجراها موقع Science Direct، فقد ثبت أن مطورى البرمجيات يتعرضون لأعلى درجات التوتر والإجهاد والتى تحدث بسبب غياب الدعم والتقدير من الشركات التى يعملون بها، ونتيجة لذلك، أصبح الكثيرون منهم منطوين على أنفسهم ومنهكين من كثرة العمل، وهو ما يؤدى إلى استنفاد طاقاتهم وانخفاض إنتاجيتهم.

وقد سجل فى منصة Turing أكثر من مليون مطور، ولا شك أن تدشين مجتمع يهتم بالتطوير المهنى لمطورى البرمجيات سيعزز من قدراتهم ويمكنهم من مواجهة التحديات والصعوبات، فضلا عن أنه سيكون فرصة لإطلاق العنان للطاقات والإمكانات البشرية غير المستثمرة.

ومن خلال الاستفادة من الخبرات والعقول المحتشدة لإيجاد حالة نجاح متنامية، يهدف مجتمع Turing إلى إلهام المطورين فى جميع أنحاء العالم وتشجيعهم على توطيد علاقاتهم مع أقرانهم، وطلب التوجيه من المخضرمين فى هذا القطاع، وخلق تجربة إيجابية لهم، وتعمل هذه المنصة على تمهيد الطريق للمطورين لتحقيق النجاح، وتوفر لهم مساحة آمنة تركز على التطوير المهنى لتنمية قدراتهم، والاستفادة من خبرات غيرهم، وصقل مهاراتهم، وإيجاد وظائف مناسبة لهم.

وفى تعليقه على هذا الخبر، قال جوناثان سيدهارث، المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة Turing: "إن منصة Turing أكبر بكثير من مجرد موقع للبحث عن وظائف، فنحن نهدف إلى أن نكون شركاء حقيقيين لمطورى البرمجيات الذين نعمل معهم، وتزويدهم بجميع ما يلزمهم لتحقيق النجاح على الصعيدين الشخصى والمهنى، وأنا على يقين من أنه من خلال مجموعة الخدمات والحلول التى نقدمها، وكذلك من خلال مجتمع Turing Community الذى تم تدشينه مؤخرا، سنمضى جنبا إلى جنب مع المطورين فى طريقهم إلى النجاح".