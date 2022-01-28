تحديث جديد بـ«فيسبوك» بشأن سكرين شوت المحادثات

جدة - نرمين السيد - ويمكن التحديث الجديد المستخدمين من استقبال إشعار إذا تم التقاط صورة سكرين شوت للمحادثة مع الأشخاص الأخرى.

وكتب زوكربرج، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أمس، قائلا: "تحديث جديد لدردشات Messenger المشفرة تمامًا بين الطرفين حتى يصلك إشعارًا إذا قام شخص ما بتصوير رسالة مختفية".

وأضاف: "نقوم أيضًا بإضافة صور GIF وملصقات وتفاعلات على الدردشات المشفرة أيضًا".

على صعيد آخر، يواجه مشروع العملة المشفرة، الذى أطلقه مارك زوكربيرج، خطر الانهيار بعد أكثر من عامين من الإعلان عنها لأول مرة، فيما يقف رئيس شركة "ميتا" مكتوب الأيدى وعاجزا عن إنقاذ مشروعه الضخم.

وكشفت "فيسبوك" فى عام 2019 لأول مرة عن فكرة عملتها الرقمية المستقرة التى تهدف إلى إحداث ثورة فى الخدمات المالية العالمية، وتمكنت من إطلاق المشروع بالتعاون مع العشرات من الشركات الأخرى، إلا أن ضغوط الكونجرس عليه تسبب فى انهياره، حيث لم يكن الاتحاد كافيا لحماية المشروع من التدقيق التنظيمى العالمى، وبعد استدعاء زوكربيرج للإدلاء بشهادته، تخلى بعض الشركاء عن المشروع وغيروا اسمه إلى Diem.