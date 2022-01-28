جورجينا.. برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد صديقة كريستيانو رونالدو (صور) 

جدة - نرمين السيد - تزين برج خليفة، مساء أمس، بصور عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، احتفالا بعيد ميلادها الـ 28.





جورجينا

ووسط أجواء احتفالية، تواجدت جورجينا برفقة أبنائها وصديقها كريستيانو رونالدو، فى الإمارات العربية المتحدة، داخل أحد الأماكن المطلة مباشرة على برج خليفة والذى عرض لقطات وصورا لها من مسلسلها الجديد "أنا جورجينا"، الذى يعرض قريبا على إحدى المنصات الشهيرة.

تهنئة كريستيانو لـ جورجينا

ونشر كريستيانو رونالدو، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر برج خليفة وهو يتزين بصور جورجينا، وعلق عليه: "مبروك يا حبيبتى"، مع رمز تعبيرى "قلب أحمر اللون" وقالب حلوى، احتفالا بعيد ميلادها.

جورجينا .. وثائقى يحكى تجربتها مع العالمية

يذكر أن إحدى المنصات الشهيرة أعلنت طرحها قريبا مسلسل بعنوان "أنا جورجينا"، وهو وثائقى عن حياة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، قبل لقائها بنجم مانشستر يونايتد.

جورجينا تكشف معاناتها فى منزل رونالدو «صور»

ولدت جورجينا فى مدينة تسمى جاكا، تقع فى إسبانيا، ثم انتقلت لاحقا إلى لندن حتى تتمكن من دراسة اللغة الإنجليزية بعمق والحصول على تدريب فى الرقص، إلى أن تعرفت على كريستيانو، وتحولت حياتها إلى العالمية.