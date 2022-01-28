تمثال أصلع للملكة إليزابيث فى ألمانيا (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وعقب موجة الغضب الكبيرة من قبل البريطانيين، أوضح متحف، أن السر فى ظهور تمثال الملكة البريطانية بهذا الشكل، هو تكلفة صناعة الشعر للتمثال، فتم نحت فروة رأس عارية تحت القبعة.
وذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية، أن الدكتورة سوزان فيربير، الشريك الإدارى لـ"Panoptikum" فى هامبورج، قامت برفع غطاء الرأس عن تمثال الملكة البالغة من العمر 95 عاما فتفاجأت بعدم وجود شعر.
وأثارت صور تمثال الملكة دون شعر على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمتحف، موجد غضب ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.
وقالت الدكتورة فيربير: "نظرا لأننا نستخدم شعرا بشريا حقيقيا لأعمال الشمع لدينا وهو مكلف للغاية، فإن بعض الشخصيات التى لديها قبعات لا نضع لها شعرا كاملا، نقوم فقط بتثبيت كمية الشعر التى يمكن رؤيتها للزوار".
وحول موجات الغضب التى جاءت تعليقا على تمثال الملكة البريطانية قالت: "إنه عمل شمعى، وليس شخصا حقيقيا، يجب دائما وضع هذا فى الاعتبار".
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