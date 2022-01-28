تشفير.. «ماسنجر» يتيح خاصية جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وذكرت منصة "ميتا"، فى منشور عبر المدونة الخاصة بها، أنه فى العام الماضى أعلنت اختبار التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الجماعية، بما فى ذلك مكالمات الصوت والفيديو.

وتابعت: "يسعدنا أن نعلن أن هذه الميزة متاحة للجميع، يمكنك الآن اختيار الاتصال بأصدقائك وعائلتك بطريقة خاصة وآمنة".

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، تحديثا جديدا عبر محادثات "فيسبوك"، ويمكن التحديث الجديد المستخدمين من استقبال إشعار إذا تم التقاط صورة سكرين شوت للمحادثة مع الأشخاص الأخرى.