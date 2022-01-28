هانى البحيرى يتألق فى أسبوع الموضة الفرنسى لربيع وصيف 2022 (صور) 

جدة - نرمين السيد - خطف مصمم الأزياء هانى البحيرى، الأنظار فى أسبوع الموضة الفرنسى "أورينتال فاشون شو" بمجموعته المبتكرة المواكبة لأحدث وأرقى خطوط الموضة العالمية لموسم ربيع وصيف 2022، وذلك عقب عودة العروض الحيه لمقر إقامتها الدائم بباريس، بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا.





أقيم أسبوع الموضة الفرنسى داخل فندق بون سولى بالعاصمة باريس، وتواجد خلال عرض البحيرى عدد كبير من مشاهير الموضة العالمية وعدد من السفراء من مختلف الجنسيات، منهم السفير المصرى بباريس علاء يوسف وحرمه، وعدد من خبراء الموضة والتجميل بالعالم ممن أشادوا بتصميماته ذات الطابع الشرقى المميزة. وتألقت ملكتى جمال تركيا وإسبانيا والعارضات الفرنسيات والإيطاليات بـ30 قطعة للبحيرى أعدها خصيصا لأسبوع الموضة الفرنسى، واحتوت تصميات هانى البحيرى على فستانى زفاف نالا إعجاب الجميع أحدهما باللون الذهبى، وقدم بمصاحبة موسيقى ليلة البيبى دول، والآخر باللون الأبيض.

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