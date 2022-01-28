جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيانات مجلة "فوربس" فقد تراجعت قيمة ثروة إيلون ماسك بأكثر من 10% (حوالى 24.5 مليار دولار) مع تراجع سهم شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية.
وأشارت البيانات إلى أن سهم "تسلا" انخفض بنسبة 11.55% إلى 829.1 دولار أمس الخميس.
وجاء التراجع بعدما قال ماسك، أمس الخميس، إن شركة "تسلا" لن تقدم طرازات سيارات جديدة هذا العام بسبب نقص الرقائق.
وأضاف، أن إطلاق الشاحنة المستقبلية Cybertruck Pickup وSemi truck وRoadster الرياضية سيتم تأجيلها إلى عام 2023.
وأشار الملياردير إلى أن الشركة لا تعمل حاليا على السيارة الكهربائية، التى تبلغ تكلفتها 25 ألف دولار، والتى تم الإعلان عنها فى العام 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب بضع كلمات.. إيلون ماسك يخسر 24.5 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.