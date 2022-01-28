راهب يمارس هوايته فى الرسم على أذرع الأجانب بالبحر الأحمر (صور)

جدة - نرمين السيد - يعشق الراهب القمص رويس الأنطوانى بدير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، هواية الرسم، ولكنه يمارسها بشكل مختلف، من خلال رسم وجه الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة فى مصر والعالم، على أذرع الزوار الأجانب لدير الأنبا أنطونيوس بالصحراء الشرقية، وهو أقدم دير للرهبنة فى العالم.





القمص رويس، يجد فى هذه الصورة إعطاء بركة لزوار الدير، الذين يحملون صورة الأنبا أنطونيوس معهم إلى بلادهم، وعندما يراها أقاربهم وأصدقاهم يحكون لهم قصة الأنبا أنطونيوس، الذى ولد فى قمن العروس ببنى سويف عام 251م، وعندما توفى والده وكان من الأغنياء، شعر أن العالم بلا قيمة، فقرر أن يضع أخته فى أحد بيوت العذراى ثم ترهبن. ويعد أنطونيوس أب الرهبان فى العالم، فعندما كتب البابا أثناسيوس البطريرك رقم عشرين حياة الأنبا أنطونيوس باللغة اليونانية، فانتشرت سيرة حياته ونظامه الرهبنى فى العالم، وهى القصة التى يرويها الزوار الأجانب الآن بعد أن يرسم القمص رويس صورته على أذرعتهم.

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