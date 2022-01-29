كيفية صلاة الاستخارة للزواج.. والدعاء المستحب

جدة - نرمين السيد - تلجأ الفتيات إلى أداء صلاة الاستخارة للزواج، خصوصا عندما تكون مترددة فى الموافقة على الزواج، وهى تكون فى الأمور المباحة فقط التى يستوى فيها الفعل والترك كإرادة الزواج، فصلاة الاستخارة للزواج من الأشياء المستحبة قبل الموافقة أو الرفض.





كيفية صلاة الاستخارة للزواج صلاة الاستخارة للزواج تكون بأداء ركعتين، حيث يقرأ المستخير فى الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة سورة الكافرون، وفى الثانية سورة الإخلاص، ثم يدعو الله أن يختار له الخير أينما كان. دعاء صلاة الاستخارة للزواج ويدعو المسلم بعد الفراغ من الصلاة بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم- والذى كان يعلمه لأصحابه الكرام: (اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى -أو قال عاجل أمرى وآجله- فاقدره لى ويسره لى، ثم بارك لى فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى -أو قال فى عاجل أمرى وآجله- فاصرفه عنى واصرفنى عنه، واقدر لى الخير حيث كان، ثم أرضنى قال: «ويسمى حاجته».

وقت صلاة الاستخارة للزواج صلاة الاستخارة تؤدى فى أي وقت من اليوم بشرط ألا يكون هذا الوقت وقت كراهة، وأوقات الكراهة هى الأوقات التى ينهى المسلم عن الصلاة فيها، ومنها ما بعد الفجر، وبعد العصر، وعند شروق الشمس وعند غروبها، وفى حال كانت الشمس فى وسط السماء، ويفضل أن يكون وقت صلاة الاستخارة قبل النوم.

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