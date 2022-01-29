POCO F4 GT.. هاتف جديد لشاومى بمواصفات مميزة وسعر مناسب

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يأتى هاتف شاومى POCO F4 GT بشاشة قياس 6.63 بوصة من نوع OLED، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش في أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية، مع طبقة حماية للشاشة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف POCO F4 GT مزود بـ أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر ISOCELL HM2 من شركة سامسونج، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر OmniVision بدقة 8 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.

الهاتف الجديد لـ شاومي سيعمل بمعالج من نوع Dimensity 9000 SoC المتميز من شركة ميديا تيك، بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

وحول سعر الهاتف الجديد لشاومى، فمن المتوقع أن يكون حدود 6 آلاف جنيه مصرى.