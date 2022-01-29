جدة - نرمين السيد - أتاح موقع "مرور مصر" خدمات متعددة خلال الفترة الأخيرة، ويأتى فى مقدمتها معرفة مخالفات المرور، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، وسعيا منها فى هذا الوقت للتقليل من تداعيات كورونا.





ويتيح الموقع استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور. ويتم الاستعلام عن المخالفات من خلال الإجراءات التالية: - الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت. - اختر خدمات المرور. - اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية. - كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح. - اضغط على عرض المخالفات المرورية. -سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات. -فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.