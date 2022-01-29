جدة - نرمين السيد - وأطلقت منصة "مصر الرقمية" فى يوليو 2020، وشهد العام 2021 الوصول إلى 103 خدمات، ومن المستهدف أن يصل حجم الخدمات الرقمية على المنصة إلى 150 خدمة بحلول الربع الثانى من العام الجارى 2022، وصولا إلى 200 خدمة بنهاية 2022، ويستفيد منها حتى الآن حوالى 4.3 مليون شخص، نفذوا نحو 14.2 مليون معاملة.

كيفية التسجيل فى مصر الرقمية.. بطريقة سهلة وخطوات بسيطة يستطيع المواطن العادى التعامل مع بوابة مصر الرقمية، والتى أتاحت العديد من الخدمات بشكل رقمى، سواء أكانت خاصة بالتموين أو استخراج بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو الشهر العقارى أو التسجيل التجارى أو غيرها من الخدمات التى تمس المواطنين بشكل مباشر.

وللتسجيل فى مصر الرقمية، ما على المواطن إلا الدخول على منصة مصر الرقمية وإجراء بعض الخطوات البسيطة ليحصل بعدها على الخدمة فى أسرع وقت دون مشقة الذهاب إلى المكاتب الحكومية.

كيفية التسجيل فى مصر الرقمية

وعن كيفية التسجيل فى مصر الرقمية، على المواطن الدخول لموقع بوابة مصر الرقمية، ثم الضغط على أيقونة إنشاء حساب من أجل إنشاء حساب جديد خاص به، وبعدها يدخل الرقم القومى ورقم المصنع الموجود أسفل البطاقة فى أقصى اليسار، وكتابة اسم الوالدة.

عقب ذلك يكتب الشخص رقم الهاتف المحمول وإدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول، وكتابة كلمة المرور وإعادة تأكيدها، ثم إدخال عنوان البريد الإلكترونى.

وبعد اتمام الخطوات السابقة يتم إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنه تم إنشاء الحساب بنجاح على بوابة مصر الرقمية.

معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية

ويمكن للمستخدم معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علما بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى، وتتوافر طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهى كالتالى: البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، ويوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها على المستخدم بناءً على استخدامه للموقع، وإن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، يمكنه استخدام دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.