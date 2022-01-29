قمر اصطناعى صينى يوضح خصائص الانفجارات الشمسية بشكل مباشر

جدة - نرمين السيد - قال مدير مركز نظام مراقبة الأرض والبيانات التابع للهيئة الوطنية الصينية للفضاء " تشاو جيان " إن أول قمر اصطناعى صينى لاستكشاف الشمس، التقط خط إتش-ألفا الطيفى الشمسى، الأمر الذى سيُمكن من توضيح خصائص الانفجارات الشمسية بشكل مباشر، مضيفا أنها المرة الأولى التى يشهد فيها العالم خط إتش- ألفا الطيفى الشمسى فى المدار.





وأوضح تشاو - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "اليوم السبت" - ن خط إتش-ألفا الطيفى الشمسى لم يُمكن استكشافه من قبل، حيث أن البيانات غير متواصلة وغير مستقرة نظراً لاضطراب الغلاف الجوى. وأشار إلى أنه تم إطلاق القمر الاصطناعى "شى خه" تيمناً بآلهة الشمس التى أنشأت التقويم فى الأساطير الصينية القديمة، إلى الفضاء خلال شهر أكتوبر الماضى، موضحا أنه وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاختبارات والتجارب فى المدار، أكمل القمر الاصطناعى أكثر من 40 مرة من التحققات التقنية لمنصة القمر الاصطناعى، وقام بتصوير الشمس لأكثر من 290 مرة. وأكد أن مجموعة من التقدمات التكنولوجية والعلمية التى أنجزها القمر الاصطناعى ستُنشر رسمياً فى وقت لاحق من العام الجارى.

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