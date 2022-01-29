3 طرق سهلة.. كيفية حساب النسبة المئوية؟

جدة - نرمين السيد - وبحسب الأصول اللغوية فإن كلمة النسبة المئوية تعود فى أصلها إلى الكلمة اللاتينية (Per Centum)، والتى تعنى لكل مئة، وعادة يعبر عنها رياضيا بالرمز (%).

طريقة حساب النسبة المئوية

الطريقة الأسهل: تحويل العدد العشرى إلى نسبة مئوية

يتطلب تحويل العدد العشرى إلى نسبة مئوية ضرب هذا العدد فقط بالعدد مئة وإضافة علامة % إلى الناتج، فعلى سبيل المثال يمكن تحويل العدد 0.8 إلى نسبة مئوية عن طريق ضربة العدد 100 لينتج أن 0.8×100=80%، 1.34×100=134%، وفى المقابل يمكن تحويل النسبة المئوية إلى عدد عشرى عن طريق عكس العملية السابقة وذلك بقسمة النسبة المئوية على العدد 100، فلتحويل النسبة 56% إلى عدد عشرى يمكن القيام بذلك ببساطة عن طريق قسمة 56 على 100 لينتج أن 56/100=0.56=56%.

طريقة الصيغة العامة

يمكن حساب النسبة المئوية باستخدام الصيغة العامة أو القانون الآتى: النسبة المئوية= (القيمة/القيمة الكلية)×100%،أو النسبة المئوية= (الجزء/الكل)× 100%، وعليه يمكن حساب النسبة المئوية لنظام ما من خلال تقسيم عدد الأفراد أو الحاجيات المراد معرفة نسبتها على العدد الكلى للمجتمع أو الحاجيات المشمولة فى هذه الدراسة، وضرب الناتج النهائى بالعدد 100.

ومثلا يمكن حساب نسبة الأفراد المالكين لبطاقة اشتراك مكتبية إذا كان عددهم 38 فردا ضمن مجتمع معين يبلغ عدده 230 فردا، عن طريق تعويض الأعداد فى المعادلة السابقة، لينتج أن 38/230× 100%=16.5%، وذلك يعنى أن 16.5 فردا من كل 100 فرد من الأفراد فى ذلك المجتمع يمتلكون بطاقة مكتبية، أو أن نسبة 16.5% من ذلك المجتمع يمتلكون بطاقة مكتبية.

تحويل الكسر إلى نسبة مئوية

يتكون أى كسر عادى من بسط ومقام، حيث يتمثل البسط بالعدد الموجود فى الأعلى، أما المقام فهو العدد الموجود فى الأسفل، وعند تحويل الكسر إلى نسبة مئوية فإن ذلك يعنى جعل المقام مساويا للعدد 100.

ويتطلب تحقيق ذلك ضرب العدد الموجود فى المقام برقم آخر مناسب لجعله مساويا للعدد 100، وضرب البسط كذلك بنفس هذا العدد؛ وذلك للحفاظ على قيمة الكسر دون تغيير، فعلى سبيل المثال يمكن تحويل الكسر 4/25 إلى نسبة مئوية عن طريق ضرب كل من البسط والمقال بالعدد 4، لينتج أن 4/25=16/100=16%، وفى المقابل يمكن تحويل النسبة المئوية ببساطة إلى كسر عادى عن طريق وضع قيمة النسبة المئوية على مقام قيمته العدد 100، ثم تبسيط الكسر إلى أبسط صورة ممكنة، فمثلا يتطلب تحويل النسبة 50% إلى كسر عادى، كتابة العدد 50% على هيئة 50/100، ثم تبسيط الكسر.