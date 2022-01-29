آبل بصدد الانتهاء من ميزة جديدة لفتح قفل شاشة آيفون خلال ارتداء الكمامة

جدة - نرمين السيد - تستعد شركة "آبل" الأمريكية لإطلاق ميزة جديدة تُساعد على استخدام "بصمة الوجه" لفتح قفل شاشة هاتف "آيفون" أو حاسوب "آيباد" اللوحى فى حالة ارتداء الكمامة، والتى باتت ضرورية لمواجهة تفشى كورونا.





تستعد شركة "آبل" الأمريكية لإطلاق ميزة جديدة تُساعد على استخدام "بصمة الوجه" لفتح قفل شاشة هاتف "آيفون" أو حاسوب "آيباد" اللوحى فى حالة ارتداء الكمامة، والتى باتت ضرورية لمواجهة تفشى كورونا.

وتعمل الشركة حاليا على اختبار الإصدار التجريبى الأول للمطورين لنظام تشغيل "آى أو إس 15.4"، بحيث سيتم سؤال المُستخدم حول مدى رغبته باستخدام "بصمة الوجه" أثناء ارتداء قناع طبى على أن يكون ذلك فى مقابل مستوى أمان منخفض.

ومن المقرر أن يكون "آيفون" وفقاً للميزة الجديدة قادراً على التعرف على الميزات الفريدة حول العين للمصادقة مع قفل الهاتف، حيث يمكن تشغيل الميزة من خلال الدخول على الإعدادات وتحديد خيار "استخدام معرف الوجه مع قناع".

وبحسب الشركة ستتوفر الميزة الجديدة فى الهواتف الجديدة فقط، كما سيمكن استخدامها حال ارتداء النظارات باستثناء الشمسية حيث يتطلب إزالتها.