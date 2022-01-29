تستعد شركة "آبل" الأمريكية لإطلاق ميزة جديدة تُساعد على استخدام "بصمة الوجه" لفتح قفل شاشة هاتف "آيفون" أو حاسوب "آيباد" اللوحى فى حالة ارتداء الكمامة، والتى باتت ضرورية لمواجهة تفشى كورونا.
وتعمل الشركة حاليا على اختبار الإصدار التجريبى الأول للمطورين لنظام تشغيل "آى أو إس 15.4"، بحيث سيتم سؤال المُستخدم حول مدى رغبته باستخدام "بصمة الوجه" أثناء ارتداء قناع طبى على أن يكون ذلك فى مقابل مستوى أمان منخفض.
ومن المقرر أن يكون "آيفون" وفقاً للميزة الجديدة قادراً على التعرف على الميزات الفريدة حول العين للمصادقة مع قفل الهاتف، حيث يمكن تشغيل الميزة من خلال الدخول على الإعدادات وتحديد خيار "استخدام معرف الوجه مع قناع".
وبحسب الشركة ستتوفر الميزة الجديدة فى الهواتف الجديدة فقط، كما سيمكن استخدامها حال ارتداء النظارات باستثناء الشمسية حيث يتطلب إزالتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل بصدد الانتهاء من ميزة جديدة لفتح قفل شاشة آيفون خلال ارتداء الكمامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.