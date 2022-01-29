جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية، اليوم السبت، أنها ستخصص 50 مليون دولار أسترالى خلال 4 أعوام للمساعدة فى حماية تعداد حيوانات الكوالا المستمر فى الانخفاض، على أن يدعم التمويل الخطة الوطنية لاستعادة تعداد الكوالا والتى تم التعهد بها بعد حرائق الغابات المُدمرة التى شهدتها البلاد فى 2020.





وقال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون - حسب ما نقلته شبكة "إس بى إس" الأسترالية على موقعها الإلكترونى - "إن التمويل سيتم تخصيصه لعدة مبادرات تستهدف استعادة مواطن إقامة حيوانات الكوالا، ومراقبة تعدادها، وتعزيز الأبحاث التى تهدف إلى دعم صحة تلك الحيوانات". وأوضح أن الكوالا هى واحدة من أكثر الحيوانات شعبية فى أستراليا، وتعتبر رمزًا للبلاد فى الداخل والخارج، مشددًا على أن الحكومة الأسترالية عازمة على حماية تلك الحيوانات على مدى الأجيال القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستراليا تُخصص 50 مليون دولار لحماية حيوانات الكوالا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.