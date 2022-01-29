عاجل- عاصفة ثلجية تضرب 7 دول.. والأرصاد تعلن حقيقة وصولها لمصر (صور)



جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة فى بيانها، أن العاصفة الثلجية، أثرت على أجزاء عديدة من البحر المتوسط الأسبوع الماضى وأدت إلى اضطرابات فى دول (اليونان -تركيا-ليبيا-فلسطين-لبنان-الأردن -إيران).

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن العاصفة لن تصل إلى مصر فى ردها على المتابعين.