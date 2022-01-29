الشيخ عويضة عثمان يقدم روشتة للوقاية والحماية من الحسد



جدة - نرمين السيد - أكد عثمان خلال حواره إلى برنامج "الدنيا بخير" الذى تقدمه الإعلامية لمياء فهمى على قناة "الحياة"، أنه يجب أولا التعوذ بالله تعالى من شر الحاسد، لأن الحاسد هو مخلوق وما فيه من شر مخلوق من الله، ومن يدفع شره هو خالقه، موضحا أن هناك طرق ذكرها النبى صلى الله عليه وسلم تقال فى الصباح والمساء ومنها "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"، وكذلك المعوذتين التى يهملها البعض.

تابع أن المعوذتين كان يعوذ بها سيدنا محمد نفسه والحسن والحسين، وكانت السيدة عائشة حين يمرض رسول الله تقرأها وتمسح بيده على جسده، وهى تقال صباحا ومساء وبعد كل صلاة ويضاف إليه سورة الإخلاص والفاتحة، مشيرا إلى أن هذه السور هى السر التى قال عنها الله تعالى إنها للوقاية من الحاسد.

شدد عثمان على ضرورة تقوى الله تعالى لأن سيدنا محمد قال "احفظ الله يحفظك"، ولهذا تقوى الله وحفظ أوامره ونواهيه ضرورى للوقاية كذلك من الحسد، متابعا أنه يجب التوكل على الله بمعنى عدم القلق وترك الأمر لله تعالى لأن من يتوكل على الله فهو حسبه.

"الدنيا بخير" برنامج دينى اجتماعى تقدمه لمياء فهمى ويركز على قضايا وأخلاقيات المجتمع المصرى بشكل عصرى ويذاع على قناة "الحياة".