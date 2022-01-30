إزاى أبعت لوكيشن بالخطوات

جدة - نرمين السيد - فى البداية يفتح المستخدم تطبيق خرائط جوجل، حيث تشير النقطة الزرقاء إلى موقع المستخدم.

وعند الضغط على هذه النقطة الزرقاء تظهر مجموعة من الخيارات منذ ضمنها sharing your location.

وبعد الضغط عليها سيكون بمقدور المستخدم تحديد الفترة الزمنية التى سيقوم فيها بمشاركة موقعه مع الطرف الآخر.

كما يختار المستخدم بعد ذلك طريقة لإرسالها للطرف الآخر، وبمجرد إرسالها له سيظهر للطرف الآخر إشعار بذلك.

وعند الضغط عليها، سيمكن للطرف الآخر رؤية موقعك على الخريطة لديهم.

كما يتيح تطبيق الواتس آب أيضا لمستخدميه إمكانية مشاركة الموقع المباشر الذى يتواجد به المستخدم ولفترة زمنية معينة يقوم هو بتحديدها، وعند انتهاء مشاركة البث المباشر للموقع فإن المستخدمين الآخرين سيرون فقط الموقع الأول للمستخدم،

وفيما يأتى خطوات إرسال الموقع المباشر عبر الواتس آب:

- فتح تطبيق الواتس آب.

- فتح المحادثة التى يرغب المستخدم بإرسال الموقع المباشر خلالها.

- النقر على رمز إرفاق الملف (Attach) الظاهر بمحاذاة مربع إدخال النص الظاهر على شاشة التطبيق.

- النقر على أيقونة الموقع (Location). النقر على خيار مشاركة الموقع المباشر (Share live location).

- النقر على خيار المتابعة (continue). تحديد الفترة الزمنية التى يرغب المستخدم بمشاركة الموقع خلالها.

- النقر على رمز الإرسال الظاهر باللون الأخضر، للبدء بعملية البث المباشر للموقع الخاص بالمستخدم.

أيضا هناك خطوات لإرسال مستند عبر تطبيق الواتس آب وهى كالتالى:

- فتح تطبيق الواتس آب عبر هاتف المستخدم.

- فتح المحادثة التى يرغب المستخدم بإرسال المستند خلالها عبر الواتس آب.

- النقر على رمز التضمين عبر تطبيق الواتس آب، ويظهر هذا الرمز على شكل مشبك ورق فى أعلى شاشة التطبيق.

النقر على خيار مستند (Document) من خلال الخيارات الستة الظاهرة على الشاشة.

اختيار المستند الذى يرغب المستخدم بإرساله عبر الواتس آب، وذلك من خلال قائمة المستندات المحفوظة عبر الجهاز.

النقر على زر إرسال (Send)، لإرسال المستند عبر الواتس آب.