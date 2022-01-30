إزاى أحسب النسبة المئوية.. طريقة سهلة للحساب فى ثوانى

جدة - نرمين السيد - استخراج المئوية من الأمور الهامة رياضيا وتطبيقاتها اليومية، فمن المعروف أن النسبة المئوية لها العديد من التطبيقات اليومية، حيث نحصل على نسبة العدد الكبير بضربه فى المائة.





كيفية حساب واستخراج النسبة المئوية

ووضع علماء الرياضيات العديد من الطرق التى تساعدنا على استخراج النسبة المئوية، وهذه الطرق نتعرف على أهم 3 منها من خلال النقاط التالية:

ويتم حساب النسبة المئوية لنظام معين من خلال طريقة معينة تتم بالصيغة التالية: النسبة المئوية= (القيمة/القيمة الكلية)×100% أو من خلال القانون التالى: النسبة المئوية= (الجزء/الكل)× 100%.

وبالتالى يمكننا استخراج النسبة المئوية من خلال نظام معين من خلال حساب جزء من العدد الكلى للشىء الذى نريد حسابه، مثل أن نحسب على سبيل المثال أعداد الأفراد الذين يشتركون فى مشروع ما، وبالتالى نتعرف على أعداد هؤلاء جميعا ونأخذ النسبة من هذه الأعداد ونضربها فى العدد 100 فى النهاية لنصل إلى الناتج والنسبة المئوية النهائية للعدد.

أيضا يمكن تحويل الكسر إلى نسبة مئوية من خلال جعل المقام مساويا للعدد مائة وبالتالى تحقيق ضرب العدد الموجود فى المقام برقم آخر مناسبا تجعله مساويا للعدد 100 وضرب البسط بنفس العدد.

لكن لمزيد من الفهم نضرب مثالا: تحويل الكسر 25 / 4 = 100 / 16 % وبالتالى فإنه يمكن تحويل النسبة المئوية إلى الكسر العادى من خلال وضع القيمة للنسبة المئوية على مقام القيمة العددية للرقم 100 وبالتالى تبسيط الكسر إلى الصورة البسيطة الممكنة منه وتحويل النسبة إلى كسر عادى ثم كتاب العدد على المائة وبهذه الطريقة يمكن تحويل الكسر بسهولة إلى النسبة المئوية.

وهناك طريقة استخراج النسبة المئوية من العدد العشرى، حيث يمكن تحويل العدد العشرى إلى النسبة المئوية بطريقة سهلة رياضيا حيث يتم تحويل العدد العشرى من خلال العدد فقط بالعدد مئة وإضافة علامة النسبة المئوية % وبالتالى سيتحول العدد العشرى بسهولة للغاية إلى النسبة المئوية بمجرد ضربه فى العدد النهائى الذى يتم القياس عليه وهو العدد 100.

ويمكن حساب النسبة المئوية حسب إيجاد قيمة الزيادة بين العددين المقارنين حسب الزيادة = العدد الجديد- العدد القديم، وذلك عبر المعادلة الرياضية التالية: تقسيم قيمة الزيادة على العدد الأصلى ثم ضرب الناتج بــــ 100 حسب الزيادة = الزيادة / العدد الأصلى × 100 أما إذا كان العدد الناتج عدد سلبى كان التغير نقصان وليس فيه زيادة.