4 عواصم ومدن ساحلية مهددة بالاختفاء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أفادت العديد من التقارير العالمية، باستمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض وفق ظاهرة الاحتباس الحرارى الناجم عن انبعاثات الغاز، الأمر الذى يعمل على ذوبان المحيطات المتجمدة.





وبحسب أكاديميون، فإن مستوى سطح البحر سيرتفع لأكثر من مترين بحلول عام 2100، كما تشير توقعات إلى تفقد اليابسة مساحات واسعة وغرق مدن وعواصم كبرى حول العالم. ومن أبرز تلك المدن المهددة، جاكرتا عاصمة إندونيسيا ومانيلا الفلبينية ودكا بنجلاديش وبومباى. ووفقا للتقارير العالمية، فإن 10% من سكان العالم يعيشون فى المناطق الساحلية المنخفضة هم الأكثر عرضة للخطر، كما أن الاحتباس الحرارى يهدد أيضا الزراعة والأمن الغذائى ويعمل على تهجير عدد كبير من السكان.

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