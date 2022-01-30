علوم الفضاء يكشف عن سر الشجرة المتحجرة بكوكب المريخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال النهرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يعرض على فضائية "الحدث اليوم": "الشجرة التى ظهرت شجرة متحجرة .. وتم المقارنة بين تركيب الشجرة الطبيعية وتركيب الشجرة الموجودة على المريخ واكتشفنا أنه نفس التركيب التشريحى".
وأضاف: "لا يمكن لأى صخرة أن تأخذ هذا الشكل خاصة وأن المريخ كان عليه حياة، والدليل على ذلك أن الأمريكان وجدوا حياة عضوية بسيطة وأحماضا على كوكب المريخ".
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