شاهد «نجم الشعرى» ينبض بالألوان فى السماء فى هذا الموعد

وأضاف العلماء هذه 16 صورة للشعرى، تم التقاط الصورة العليا فى 1/2 ثانية، سرعة الغالق (ISO 6400)، وتم التقاط 15 صورة أخرى بشكل أسرع 1/500 ثانية و مع سرعة الغالق "ISO 6400" أيضًا ويلاحظ إن التعريضات القصيرة ملونة بشكل استثنائى.
وأفاد الخبراء تسمى هذه الظاهرة "التلألؤ" وهى ناتجة عن عدم الانتظام الحرارى فى الغلاف الجوى للأرض، حيث تعمل حزم الهواء الدافئ والبارد نسبيًا مثل المنشور ، وتنشر ضوء النجوم إلى ألوان قوس قزح، عندما تنجرف هذه الحزم أمام نجم الشعرى.
وأوضح الخبراء أن ظهور التعريض الضوئى الأول باللون الأبيض هو بسبب 1/2 ثانية، وهى طويلة بما يكفى لمتوسط العديد من الألوان المتقلبة معًا، تنجرف حزم الهواء المتعددة خلال ذلك الوقت، ومع ذلك تلتقط اللقطات الأقصر الحزم الفردية؛ تبدو مثل انفجارات مستعر أعظم موشورية صغيرة.
وذكر الخبر أن كل النجوم تتلألأ، لكن نجم الشعرى يقوم بذلك بشكل أكثر لمعانًا بسبب سطوعه الشديد، فشاهد ذلك بنفسك هذا المساء أو فى الليالى المقبلة وانظر باتجاه الأفق الجنوبى وستجد الشعرى أسفل كوكبة الجوزاء "أورايون الجبار"، سيلاحظ كلما انخفض ارتفاع الشعرى زاد وميضه قد تكون قادرًا على رؤية الألوان لا يلزم وجود كاميرا.
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