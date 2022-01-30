من خلال الهاتف.. تقنية جديدة تكشف عن كورونا

جدة - نرمين السيد - اختبارات PCR

ويجرى العلماء من خلال تلك التقنية اختبارات فحص لفيروس كورونا، يمكنها أن تتطابق بدقة مع اختبارات PCR المعتمدة.

واعتمد العلماء على التقنية الجديدة المقترنة بكاميرا الهواتف الذكية التى يمكنها أن تعطى نتائج دقيقة للاختبار خلال 25 دقيقة، وفقا لما جاء فى موقع "Yahoo News".

وتستخدم التقنية الجديدة كاميرا الهاتف الذكى وتطبيقا مخصصا ومجموعة اختبار لقياس التفاعلات التى تحدث عند خلط عينة من اللعاب بمحلول كيميائى، كما تم تصميم التقنية لتكون أكثر موثوقية من العديد من الاختبارات المنزلية الموجودة حاليا فى الأسواق.

وقال الدكتور مايكل ماهان الأستاذ فى قسم البيولوجيا الجزيئية فى جامعة كاليفورنيا، إن "الاختبارات السريعة التى يشتريها الناس للكشف عن فيروس كورونا تكون فى الغالب غير دقيقة، ولكن على الجانب الآخر اختبارات PCR الدقيقة مكلفة للغاية".

تقنية smaRT-LAMP

وتحمل تلك التقنية اسم "smaRT-LAMP"، والتى تهتم بتحليل عينات اللعاب بحثا عن أجزاء من المادة الوراثية لفيروس كورونا.

وللفحص يجب استخدام كاميرا الهاتف الذكى بالإضافة إلى تطبيق مقترن فى الهاتف تم تحميله من خلال المستخدم عينة من اللعاب ولوح ساخن وأضواء LED ومجموعة من المواد الكيميائية التى بها صبغة فلورية تضىء استجابة للتفاعلات.

وبعدها يتم خلط عينة من اللعاب بالمحلول ثم توضع فى الطبق وتسخينها من خلال برمجة تطبيق الهاتف الذكى المصاحب لاستخدام كاميرا الجهاز ويتم التقاط صور كل 10 ثوانٍ أثناء الاختبار لتحليل النتائج.

تكلفة التقنية

وقال ماهان أن إنشاء التقنية بشكل كامل سيكلف مبدئيا حوالى 100 دولار ،بما فى ذلك المحلول الكيميائى المطلوب فى حين أن اختبارات PCR تكلف 150 دولار كحد أدنى.