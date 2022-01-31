جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل عبر قناة سى بى سى، أن البعثة تقوم بعمل أبحاث بالتعاون مع الجامعات لمعرفة معلومات عن بداية الكون فى هذا المكان من الكوكب.
وأضاف، أن درجة الحرارة فى القطب المتجمد 65 تحت الصفر إلى جانب 4 أشهر نهارا، وكان جوا غريبا علينا.
وأوضح: "فخور إننى أكون العرب والمصرى الوحيد وسط البعثة، والبعثة كمان كانت مبسوطة بوجود مصرى من بينهم وكنت سعيد برفع علم مصر ومبسوط بهذه الخطوة وإنى بكمل الرحلة بتاع الدكتور أحمد زويل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة.. مصرى يشارك فى بعثة ناسا بالقطب المتجمد: هكمل رحلة زويل (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.