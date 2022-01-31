لأول مرة.. مصرى يشارك فى بعثة ناسا بالقطب المتجمد: هكمل رحلة زويل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل عبر قناة سى بى سى، أن البعثة تقوم بعمل أبحاث بالتعاون مع الجامعات لمعرفة معلومات عن بداية الكون فى هذا المكان من الكوكب.

وأضاف، أن درجة الحرارة فى القطب المتجمد 65 تحت الصفر إلى جانب 4 أشهر نهارا، وكان جوا غريبا علينا.

وأوضح: "فخور إننى أكون العرب والمصرى الوحيد وسط البعثة، والبعثة كمان كانت مبسوطة بوجود مصرى من بينهم وكنت سعيد برفع علم مصر ومبسوط بهذه الخطوة وإنى بكمل الرحلة بتاع الدكتور أحمد زويل".